Homem é detido em bar de VR por violência doméstica; Mandado de prisão cita ameaças de morte e histórico de agressões contra a ex

Um homem de 33 anos foi preso na tarde da quarta-feira (dia 31), em Volta Redonda, durante uma ação de apoio da Polícia Militar à Polícia Civil. A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, relacionado a um processo criminal envolvendo violência doméstica.

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) localizaram o suspeito em um bar próximo à residência onde mora, no bairro Belo Horizonte. Ele não apresentou resistência no momento da abordagem.

Na decisão judicial, o magistrado destacou a existência de indícios de comportamento agressivo, ameaças de morte, tentativas de coação envolvendo a filha do casal e a posse de arma de fogo. Também foram considerados registros anteriores de crimes enquadrados na Lei Maria da Penha, o que, segundo a Justiça, demonstra reiteração da conduta e a subjugação da vítima.

Após a captura, o homem foi conduzido à Deam de Volta Redonda, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.