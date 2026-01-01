Falha em queima de fogos deixa três feridos e provoca pânico no Réveillon em Angra dos Reis

Uma falha na queima de fogos durante a virada do ano deixou três pessoas feridas e causou pânico entre moradores e turistas na Praia de Jacuecanga, em Angra dos Reis. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (dia 1º), durante as comemorações de Ano Novo.

De acordo com a Prefeitura de Angra dos Reis, os fogos de artifício explodiram em baixa altitude e acabaram sendo direcionados para a área onde o público acompanhava a festa. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão, com pessoas correndo, gritando e tentando se proteger enquanto os artefatos explodiam próximos à faixa de areia.

Ainda segundo o município, a queima de fogos contou com apoio da prefeitura, mas a execução foi realizada exclusivamente por membros da comunidade local. Três pessoas ficaram feridas, foram socorridas e encaminhadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Jacuecanga e ao Hospital Municipal da Japuíba. Após avaliação médica, todas receberam alta.

As imagens do episódio geraram repercussão e indignação nas redes sociais, levantando questionamentos sobre os protocolos de segurança adotados em eventos públicos que utilizam pirotecnia. A proximidade dos fogos com o público representou risco de queimaduras e outros acidentes mais graves.

