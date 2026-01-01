Mesa Diretora da Câmara de Barra Mansa toma posse com promessa de união e recuperação do Palácio Barão de Guapy

A mesa executiva eleita para dirigir a Câmara Municipal de Barra Mansa foi empossada nesse primeiro dia de 2026. Assumiram a mesa diretora: o presidente, Paulo Sandro Soares; a primeira-vice-presidente Rayane Braga; o segundo-vice-presidente Casé, o primeiro-secretário Jefferson Mamede, e segundo–secretário Elias da Corbama. Eleita por unanimidade, a mesa executiva assume o desafio de dirigir a casa legislativa neste segundo ano do atual mandato, mantendo a união dos parlamentares e o trabalho contínuo pelo desenvolvimento de Barra Mansa.

Em seu quarto mandato à frente da presidência da câmara, o vereador Paulo Sandro ressaltou a importância de trabalhar em parceria com o executivo e agradeceu a confiança dos vereadores.

“Hoje assumo pela quarta vez a presidência da câmara, como reflexo da confiança que os vereadores depositam no meu trabalho, assim como confiam em todos os membros da mesa. Continuaremos o trabalho de desenvolvimento da cidade e de aproximação da câmara da vida da população”, declarou Paulo Sandro.

O presidente assumiu ainda um compromisso com a população de Barra Mansa. “Assumo o desafio de entregar para a população de Barra Mansa o Palácio Barão de Guapy totalmente reformado. O prédio histórico foi sede da câmara e seu plenário ainda é um patrimônio do legislativo. Nossa cidade merece que sua história seja preservada, e nossa meta é voltarmos a realizar no Palácio Barão de Guapy as sessões solenes e os eventos do legislativo”, ressaltou o presidente Paulo Sandro.

O expediente da câmara retorna na segunda-feira (dia 5) e em fevereiro iniciam-se as sessões legislativas.

Foto: Divulgação