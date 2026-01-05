Acidente entre carro e moto é registrado no Retiro, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta segunda-feira (dia 5), no bairro Retiro, em Volta Redonda. A colisão ocorreu por volta das 15h39, após uma conversão irregular feita pelo motorista de um automóvel que estava estacionado na via.

De acordo com as informações iniciais, o carro, um Fiat Palio Weekend, estava parado em uma vaga no sentido bairro Retiro quando o condutor decidiu realizar uma conversão irregular, retornando em direção ao bairro Niterói. No mesmo momento, uma motocicleta que seguia também no sentido Retiro acabou atingindo a lateral do veículo.

Com o impacto, a motociclista – supostamente uma mulher – foi arremessada e chegou a rodar no ar antes de cair no asfalto. Imagens captadas por câmeras de um estabelecimento próximo mostram a vítima tentando se levantar logo após a queda, mas sem sucesso, possivelmente em razão de ferimentos.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da motociclista, nem confirmação se ela foi socorrida por equipes de resgate. O condutor do automóvel envolvido no acidente permaneceu no local.

Foto: Reprodução