VR: Carro capota após colisão no Açude; idoso fica ferido

Um idoso de 87 anos ficou ferido após o carro em que estava capotar no início da tarde desta segunda-feira (dia 5) na Avenida Glória Roussim Guedes, no bairro Açude I, em Volta Redonda. O acidente mobilizou equipes de apoio e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com as primeiras informações, o veículo – conduzido pelo filho da vítima, um homem de 65 anos – teria capotado após colidir na traseira de outro carro. Com o impacto, o automóvel perdeu o controle e acabou virando na pista. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima para o Hospital São João Batista. O estado de saúde do idoso, no entanto, não foi atualizado. O tráfego na avenida ficou parcialmente comprometido durante o atendimento à ocorrência.

Foto: Reprodução/Redes Sociais