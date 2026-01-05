Identificada mulher encontrada morta em Barra Mansa; caso é investigado como possível feminicídio

Foi identificada como Viviane Aparecida de Santana, de 38 anos, a mulher encontrada morta na manhã desta segunda-feira (dia 5) na Rua Treze de Maio, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. A ocorrência foi inicialmente registrada pela Polícia Militar como suspeita de feminicídio, mas o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com informações do 28º Batalhão da PM, a corporação foi acionada por volta das 7h48 após comunicação da sala de operações sobre um possível crime ocorrido durante a madrugada. O horário estimado do fato é por volta das 2h. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o corpo da vítima já sem vida.

A perícia foi acionada e esteve no local para os primeiros levantamentos técnicos. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa), que ficará responsável pela investigação.

Segundo o registro policial, não houve apreensão de objetos nem identificação de veículos envolvidos até o momento. As circunstâncias da morte, assim como a autoria e a motivação do crime, ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Civil aguarda o resultado do laudo pericial para avançar nas investigações.