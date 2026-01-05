Governo oferece 10 mil novas vagas em escolas da rede estadual para 2026

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Educação, ofereceu 10 mil novas vagas em escolas da rede estadual para o ano letivo de 2026. A iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de ensino público de qualidade. Foram disponibilizadas também mais de 85 mil vagas em escolas de tempo integral, sendo que 67.958 distribuídas para o Ensino Médio e outras 17.337 para os anos finais do Ensino Fundamental. Os candidatos que se inscreveram na primeira fase da matrícula para escolas estaduais já podem consultar o resultado nos sites da Seeduc e Matrícula Fácil.

– Estamos reforçando o nosso compromisso com a educação da rede estadual. Por isso, estamos ampliando o número de vagas, garantindo que mais estudantes tenham acesso a um ensino cada vez mais completo. A expansão das escolas em tempo integral também oferece mais oportunidades de aprendizado – afirmou o governador Cláudio Castro.

Ao todo, são mais de 1.200 unidades de ensino, com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, Cívico-militares e de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções. No caso das escolas de tempo integral, os estudantes têm atividades do início da manhã até o final da tarde, passando o dia na escola, onde também fazem suas refeições, tendo mais foco e saindo mais preparados, tanto para o mercado de trabalho quanto para o prosseguimento na vida acadêmica, sendo aprovados nos vestibulares e em concursos públicos.

– A escola é o portal da transformação. Estamos trabalhando muito para oferecer um ensino de qualidade, para garantir o acesso e a permanência de todos os nossos estudantes. É muito importante termos cidadãos formados para executarem projetos que proporcionem qualidade de vida e, consequentemente, fortaleçam a economia e aumentem as possibilidades de atuação no mercado de trabalho – destaca a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

O resultado da primeira fase da matrícula já está disponível. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”. O responsável – ou o aluno maior de 18 anos – deverá, então, comparecer à escola, no período de 19 a 26 de janeiro de 2026, e realizar a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.

No ato da confirmação da matrícula, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

I – Certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou documento que a substitua e CPF, se possuir – original (será devolvida no ato);

II – Histórico Escolar ou declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola;

III – Carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia;

IV – Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), conforme Lei Estadual nº 10.186/2023, na forma prevista no § 3º, art. 19;

V – Comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula;

VI – Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Itinerário de Esporte;

VII – Documentação que comprova o vínculo familiar, no caso de o candidato ter declarado possuir irmão matriculado ou pleiteante à vaga na rede estadual da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), para o ano letivo de 2026.

Neste ano, o site da matrícula da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro está com uma ferramenta inédita de acessibilidade, sendo pioneira neste tipo de estrutura em todo o país, trazendo mais facilidade para a realização das inscrições.

Os estudantes que fizeram a renovação da matrícula não precisam ir à unidade escolar para fazer a confirmação. Já os candidatos que se inscreveram e não foram alocados na Primeira Fase da Matrícula poderão acessar o site Matrícula Fácil e fazer a inscrição, de 29/01 a 01/02/2026, para estudar na rede estadual de ensino em 2026.

SERVIÇO:

* A partir de 18/12/2025: Resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil

* De 19/01 a 26/01/2026: Confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula;

* Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2026 (exclusivo para os candidatos não alocados da 1ª Fase) – 29/01/2026 a 01/02/2026;

* Confirmação da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2026 – A partir de 29/01/2026;

* Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2026 (aos candidatos não alocados, aos que não confirmaram matrícula e aos novos do Ensino Fundamental e Médio) – A partir de 02/02/2026;

* Cadastro para transferência informatizada – A partir de 04/02/2026;

* Transferência Informatizada (com vaga imediata) – A partir de 04/02/2026.