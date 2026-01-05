Operação Ano Novo da PRF registra 14 acidentes e duas mortes em rodovias da região; óbitos caem 50% no balanço estadual

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que a Operação Ano Novo 2025/2026, realizada entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, terminou com 14 acidentes, 17 pessoas feridas e duas mortes nos trechos sob responsabilidade da 7ª e da 5ª Delegacias da PRF, que atuam em importantes rodovias do Sul Fluminense.

Na área da 7ª Delegacia, foram registrados sete acidentes, com 11 feridos e uma morte. Durante o período de reforço na fiscalização, os agentes aplicaram 80 multas, recolheram um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e removeram quatro veículos ao pátio. Também houve uma ocorrência criminal, com uma pessoa detida em cumprimento de mandado de prisão em aberto.

Já no trecho atendido pela 5ª Delegacia da PRF, o balanço também aponta sete acidentes, com seis pessoas feridas e uma morte. A fiscalização resultou em 204 multas aplicadas, 18 CRLVs recolhidos por pendências de regularização e 16 veículos removidos ao pátio. No campo criminal, foi registrada uma ocorrência, com uma pessoa presa por homicídio culposo na direção de veículo automotor, decorrente de acidente de trânsito.

A 5ª Delegacia da PRF é responsável pela fiscalização da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trecho entre Três Rios e Volta Redonda, além da BR-116 (do km 2 ao km 40), da BR-040 (do km 0 ao km 70) e da Rodovia do Contorno (do km 0 ao km 12). Já a 7ª Delegacia da PRF cobre outros importantes corredores viários da região, entre eles a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a Rio–Caxambu, a estrada de acesso ao Parque Nacional do Itatiaia e trechos da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), vias estratégicas tanto para o turismo quanto para o transporte de cargas.

Segundo a PRF, a operação teve como foco coibir infrações que aumentam o risco de acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condução sob efeito de álcool, além de intensificar a presença policial em trechos com maior fluxo de veículos durante as festas de fim de ano.

Balanço estadual

No Estado do Rio de Janeiro, a PRF registrou redução de 50% no número de mortos nas rodovias federais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Durante seis dias de operação, foram fiscalizados 4.685 veículos e 5.844 pessoas, com 2.143 testes de alcoolemia realizados. Ao todo, a PRF lavrou 3.361 autuações por diversas infrações. No combate à criminalidade, a operação resultou em 44 prisões e na recuperação de nove veículos roubados.

Em relação à sinistralidade, foram registrados 93 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado, representando redução de 4,1% em relação ao ano anterior. O número de feridos se manteve estável, com 110 pessoas, enquanto os óbitos caíram para cinco no total, sendo um em Japeri, um no Rio de Janeiro, um em Três Rios, um em Barra Mansa e um em Campos dos Goytacazes.

Foto: Divulgação/PRF