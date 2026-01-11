Barra do Piraí: Carreta carregada com MDF tomba na BR-393 e motorista fica ferido

Uma carreta carregada de madeira MDF tombou na manhã deste domingo (dia 11) no km 274 da BR-393, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu por volta das 10h20, quando o veículo, que seguia no sentido Barra do Piraí, perdeu o controle ao fazer uma curva e acabou tombando, ocupando parte de uma das faixas da pista no sentido contrário.

Apesar do tombamento, não houve interferência significativa no trânsito local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos seguiu normalmente pela faixa da esquerda da via.

O condutor da carreta, um homem de 51 anos, sofreu aparentemente uma fratura exposta no braço. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado por uma equipe do SAMU para o Hospital São João Batista.

Até o momento, não há previsão para a remoção da carreta nem da carga de MDF que permaneceu no local após o acidente.

Foto: Divulgação/PRF