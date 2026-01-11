Campanha de apoio à vacinação infantil começa na Paróquia Santo Antônio

Teve início na região uma campanha de apoio à vacinação infantil, reforçando a importância da imunização como estratégia essencial de cuidado com a vida e a saúde coletiva. A iniciativa surge após uma audiência realizada no dia 19 de dezembro com o bispo diocesano Dom Luiz Henrique, quando a pesquisadora Raquel Costa, da Fiocruz, apresentou o Projeto Parlamentar de Apoio à Vacinação.

Como uma das primeiras ações da campanha, Raquel Costa esteve na Paróquia Santo Antônio neste domingo (dia 11). Na ocasião, ela distribuiu boletins informativos, apresentou o cartaz oficial da campanha e conversou com fiéis na entrada da igreja, esclarecendo dúvidas e destacando a importância da vacinação infantil na prevenção de doenças. O material informativo alerta para um déficit de 25% na cobertura vacinal, número considerado preocupante pelos organizadores da iniciativa.

Ao final da celebração eucarística, Raquel foi convidada pelo padre Juarez, pároco da Paróquia Santo Antônio e vigário episcopal para as questões da dignidade humana e do meio ambiente, a se dirigir à assembleia. O sacerdote ressaltou a relevância do projeto e abriu espaço para uma breve fala da pesquisadora, que foi acompanhada com atenção pela comunidade e encerrada sob aplausos.

Durante sua intervenção, Raquel Costa destacou os desafios enfrentados na promoção da vacinação e reforçou o caráter coletivo da campanha, construída a partir do compromisso com a vida, a ciência e o bem comum. Ela informou ainda que a equipe do projeto já realiza visitas a outras instituições e ações de orientação nas ruas, ampliando o diálogo direto com a população. A pesquisadora também destacou a boa receptividade da iniciativa por parte do bispo diocesano e de seus auxiliares.

O padre Juarez complementou a fala, reforçando o papel da Igreja no apoio a ações que promovem a saúde, a dignidade humana e o cuidado com as futuras gerações. Ele chamou a atenção dos fiéis para a importância da vacinação das crianças e incentivou a comunidade a buscar mais informações sobre o projeto, fortalecendo a mobilização em torno da campanha.

A ação marca um passo importante na articulação entre ciência, fé e comunidade, reafirmando a vacinação infantil como um compromisso coletivo com a proteção das crianças e da sociedade.

Foto: Divulgação