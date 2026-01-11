Voltaço intensifica preparação para estreia no Campeonato Carioca

O Voltaço segue se preparando para a estreia no Campeonato Carioca, contra o Boavista. O duelo acontecerá na quarta-feira (dia 14), às 17h, no Estádio Raulino de Oliveira.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana foi reforçada e conta com as chegadas dos goleiros Deivity, Guilherme e Heitor; dos zagueiros Alan Ferreira, Mizael e Rafael Augusto; do lateral-esquerdo Jean Victor; do meio-campista Wagninho; e do atacante colombiano Blanco.

Além deles, alguns Garotos de Aço do time Sub-20 estão sendo promovidos à equipe profissional.

O clube também manteve no elenco outros jogadores que integraram o grupo na última temporada.

Treinos intensos e grupo comprometido

As atividades deste período de pré-temporada estão sendo realizadas na sede do clube e nos Centros de Treinamento Oscar Cardoso, em Volta Redonda, e João Havelange, em Pinheiral.

Estes treinamentos são marcados pela intensidade e dedicação de todos os atletas do elenco.

Rodrigo Santana elogiou a postura dos jogadores durante a pré-temporada e afirmou que todos estão focados em ajudar o Volta Redonda em todas as competições que o clube disputará neste ano.

“Vejo uma evolução muito grande durante esta pré-temporada e nunca faltou entrega dos atletas. Percebo o interesse deles em entender a nossa forma de trabalho e as ideias táticas. Estou encontrando aqui um grupo muito comprometido e identificado com o clube, que mostra que não quer apenas participar do Campeonato Carioca. Conseguimos evoluir bastante em relação à parte tática e agora aguardamos a estreia para colocarmos tudo o que estamos treinando em prática”, afirmou o comandante do Esquadrão de Aço.

O atacante Ygor Catatau também destacou a união e a evolução da equipe durante os treinamentos de pré-temporada.

“Estamos em um processo de grande crescimento, e o nosso grupo está adquirindo uma nova identidade. Seguimos evoluindo bastante, e esse processo pelo qual estamos passando é importante para fazermos uma excelente temporada”, disse o jogador.

Foto: Divulgação/VRFC