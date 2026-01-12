Homem é morto a tiros e outro fica ferido em ataque no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda

Um homem de 34 anos foi morto a tiros e outro, de 27, ficou ferido após um ataque a tiros na noite desse domingo (dia 11), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua João Batista de Assis e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 22h50 para verificar a denúncia de disparos de arma de fogo com vítima fatal. No local, os policiais encontraram Gessé Heberson Brito de Almeida Freitas já sem vida, atingido por tiros. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Durante a ocorrência, os policiais foram informados de que uma segunda vítima havia dado entrada no Hospital São João Batista.

No hospital, a equipe policial identificou o paciente de 27 anos, que passou por cirurgia e, devido ao estado de saúde, não pôde prestar depoimento naquele momento. O quadro clínico dele não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda), que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.