Acidente na Dutra provoca congestionamento de 7 km no sentido Rio na manhã desta segunda-feira

Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (dia 12) na Rodovia Presidente Dutra está causando transtornos a motoristas que seguem em direção ao Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada em Paracambi, mas os reflexos atingem diretamente o trecho de Piraí, com longo congestionamento.

Segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da via, o acidente aconteceu na pista sentido Rio. Por causa da situação, há retenções entre os quilômetros 229 e 222, totalizando cerca de sete quilômetros de congestionamento ao longo do trecho que corta o município de Piraí, em direção à capital fluminense.

Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente. Equipes da concessionária atuam no local para orientar o tráfego e normalizar a circulação de veículos.

Foto: Reprodução