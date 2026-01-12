Voltaço inicia venda de ingressos para estreia no Carioca contra o Boavista

A equipe do Voltaço estreia no Campeonato Carioca contra o Boavista, na quarta-feira (dia 14), às 17h no Estádio Raulino de Oliveira.
O Esquadrão de Aço conta com o apoio da sua torcida neste primeiro compromisso na competição e já iniciou a venda de ingressos que podem ser adquiridos antecipadamente pelo site https://ticketvrx.com.br/81-vrfc-x-boavista ou nos seguintes pontos de venda físicos:
- Loterias Meia-Meia (Aterrado)
- Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)
- Barbearia VIP (Shopping Park Sul)
Vendas nas bilheterias do Raulino
Na quarta-feira, dia da partida, os ingressos serão comercializados a partir das 14h até o intervalo do jogo, nas bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira.
- Setor Azul: Volta Redonda
- Setor Laranja: Boavista
Valores
- Arquibancada: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)
- Cadeiras: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)
Gratuidades
As gratuidades devem ser retiradas diretamente nas roletas do estádio no dia da partida, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Boavista), a partir das 15h.
Foto: Raphael Torres