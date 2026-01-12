Após relato de adolescente, pai flagra ato obsceno e segura suspeito até a chegada da PM em Barra do Piraí

Um homem de 39 anos terminou preso por importunação sexual após ser flagrado praticando ato obsceno em via pública, na noite de domingo (dia 11), no Centro de Barra do Piraí. A prisão ocorreu na Rua Mariana Coelho, depois que ele foi contido pelo pai de uma adolescente de 16 anos até a chegada da Polícia Militar.
De acordo com a PM, a adolescente havia contado ao pai que, na noite anterior, ela e amigas voltavam para casa quando se depararam com o suspeito se masturbando e exibindo o órgão genital próximo ao Colégio Delfin Nogueira, na Rua Professor Roberto Bichara.
Inconformado com o relato, o pai, de 48 anos, foi até o local na noite seguinte e encontrou o mesmo homem, novamente com as calças arriadas, repetindo o ato. Ao perceber que seria abordado, o suspeito tentou fugir, mas acabou dominado.
A jovem foi chamada e reconheceu o homem como o autor da importunação. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e assumiu a ocorrência.
Antes de ser levado à delegacia, o suspeito precisou ser encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.