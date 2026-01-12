Barra do Piraí terá concurso público em 2026, anuncia Kátia Miki

A Prefeitura de Barra do Piraí anunciou a realização de um novo concurso público, o primeiro nos últimos dez anos. O objetivo é preencher vagas em áreas estratégicas, principalmente Educação (com foco em professores) e Fiscalização.

As secretarias municipais têm até 90 dias para enviar um levantamento detalhado das necessidades de pessoal, incluindo cargos efetivos existentes e vagos, contratações temporárias, previsão de vacâncias e cargos necessários.

A iniciativa busca melhorar a qualidade dos serviços públicos e oferecer oportunidades de carreira estável para os moradores. A prefeita, Katia Miki, destacou a importância do concurso para a administração municipal.

“O último concurso público ocorreu há 10 anos. De lá para cá, tivemos apenas processos seletivos por tempo determinado, que não possuem o mesmo impacto. É perceptível que há vacâncias em alguns setores do município e, por isso, estamos buscando entender a viabilidade da realização de um novo concurso que amplie o quadro de servidores e garanta ainda mais efetividade e qualidade nos serviços públicos”, afirmou a prefeita.