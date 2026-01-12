Defesa Civil de Barra Mansa faz alerta sobre riscos durante períodos chuvosos e férias escolares

A Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil (Compdec), que integra a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, acompanha durante todo o ano situações de risco que podem afetar moradores nas comunidades. Além de ter uma atenção redobrada com as chuvas que ficam mais intensas no verão, podendo gerar deslizamentos, enchentes e alagamentos, o órgão também pede um cuidado maior com as crianças que estão em casa durante as férias escolares.

O coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor Ramos, destacou a importância de seguir as recomendações necessárias para transtornos em dias de lazer. “As férias são momentos de diversão, mas também exigem atenção. Piscinas, rios e cachoeiras podem oferecer risco. Por isso, os responsáveis nunca devem deixar crianças sozinhas perto da água. E especificamente no caso das cachoeiras, o nível da água ainda pode se elevar muito rápido quando ocorre chuva em sua cabeceira”, alertou.

João ainda reforçou os cuidados redobrados durante os meses de verão. “Estamos num período em que podem ocorrer chuvas fortes, ventos e possível queda de granizo. Durante este período a atenção deve ser redobrada, por causa dos deslizamentos de encostas e transbordamento dos rios. Observe o surgimento de riscos em sua residência, trincas em parede, inclinações de árvores e postes, água descendo pelas encostas. Esses são indícios de deslizamento. Diante de qualquer alteração, entre em contato com a nossa equipe. Nossos canais estão abertos para atender a população”, frisou.

A comunicação com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feita pelo telefone 199. Já para se cadastrar e receber os alertas do órgão diretamente no celular, basta enviar uma mensagem com o número do CEP da residência para o 40199.

Fotos: Gabriel Borges