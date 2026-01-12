Ex se recusa a sair de casa, ameaça mulher e acaba preso em Barra do Piraí

Mesmo após ouvir que o relacionamento tinha acabado, um homem de 52 anos se recusou a deixar a casa da ex-companheira e terminou preso na noite de domingo (dia 11), em Barra do Piraí. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio de Almeida, no bairro Santo Antônio, depois que a Polícia Militar foi acionada para conter a situação.

Segundo a PM, o suspeito invadiu o imóvel e permaneceu no local contra a vontade da mulher, também de 52 anos. A filha da vítima contou aos policiais que foi empurrada ao tentar entrar na casa e impedida pelo ex-padrasto, que se negava a sair.

Ainda de acordo com o relato, a própria vítima também foi empurrada e acabou ameaçada. O homem teria dito que, se a polícia fosse chamada, “seria pior”, numa tentativa de intimidar a família.

Os policiais encontraram o suspeito dentro da residência. Com ele, foram apreendidos um celular e R$ 3.129 em dinheiro.

O homem foi levado para a delegacia de Barra do Piraí, onde vai responder por vias de fato, ameaça, injúria e violação de domicílio.