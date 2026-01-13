Governo do RJ anuncia mais de 2 mil vagas; Médio Paraíba oferece salários médios de R$ 3,2 mil

O governo do estado está divulgando, esta semana, 2.117 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.021 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.096 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Os municípios do Médio Paraíba tem 111 oportunidades com salário médio de R$ 3.242.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 77% das vagas: são 789 chances de trabalho, 27 das quais destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza e desenhista industrial gráfico, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242). Na mesma região existem, ainda, opções para ampla concorrência, como costureira, técnico de eletromecânica, operador de empilhadeira e servente de limpeza, também com salários que chegam a R$ 3.242.

Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 121 posições em Teresópolis, entre as quais as de motorista operacional de guincho, açougueiro, jardineiro e cozinheiro geral. A remuneração média é de R$ 1.621, e é necessário ter experiência anterior.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (53%) e Comércio (47%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo oferece remuneração de um a dois salários mínimos e exige experiência anterior.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e o Centro de Integração Empresa Escola resultou na oferta de 1.096 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.