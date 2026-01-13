Militar do Exército morre atropelado ao tentar atravessar a Dutra, em Itatiaia



Um militar do Exército morreu na madrugada desta terça-feira (dia 13) após ser atropelado ao tentar atravessar a Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 317, em Itatiaia. O acidente aconteceu por volta das 5h e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o pedestre tentava atravessar a pista, próximo ao Acesso Oeste, quando foi atingido inicialmente por uma caminhonete VW Saveiro que seguia pela faixa da esquerda. O motorista ainda tentou desviar para evitar o atropelamento, mas acabou atingindo a vítima na lateral direita do veículo. Com o impacto, o homem caiu na faixa da direita da rodovia.

Na sequência, um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu desviar do corpo caído na pista e acabou atropelando novamente a vítima, causando morte imediata no local. O condutor da Saveiro não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos. Já o caminhão envolvido no segundo atropelamento fugiu sem prestar socorro.

Durante o atendimento da ocorrência, um frentista do Posto Graal Itatiaia informou à PRF que a concessionária CCR havia deixado no local um veículo Fiat Argo, com uma das rodas quebradas, após atendimento com guincho. Segundo o relato, o motorista do carro perguntou sobre a direção do Acesso Oeste e seguiu a pé pela rodovia.

Próximo ao corpo da vítima, os agentes encontraram a chave de um veículo com as mesmas características. A equipe da PRF e o perito acionado foram até o posto de combustíveis, testaram a chave e conseguiram abrir o Fiat Argo, confirmando que se tratava do mesmo homem atropelado. Frentistas também reconheceram a vítima por meio da foto do proprietário do veículo.

A identidade foi confirmada como a de um oficial do Exército, recentemente transferido para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). O caso foi registrado na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, e as causas do acidente serão investigadas. A PRF elaborou o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.



Foto: Divulgação/PRF