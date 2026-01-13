Homem é encontrado morto dentro de casa e polícia investiga homicídio em Rio Claro

Um homem de 32 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na madrugada desta terça-feira (dia 13), no distrito de São Joaquim da Grama, em Rio Claro. O caso foi registrado como homicídio doloso e está sendo investigado pela 168ª Delegacia de Polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 2h30, após a guarnição do Destacamento de Polícia Ostensiva de Fazenda da Grama ser acionada para verificar uma denúncia de invasão de domicílio na Rua Severino Campos. No local, os policiais encontraram o corpo, em decúbito dorsal, já sem vida.

No momento da chegada da PM, familiares estavam trancados dentro do imóvel e se apresentaram à guarnição. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico de plantão confirmou o óbito. Os familiares relataram que a vítima possuía duas pistolas calibre 9 milímetros, ambas municiadas e com registro de posse em seu nome, que foram entregues à polícia e apreendidas.

O local foi isolado para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Durante os levantamentos, o perito localizou um projétil de calibre .38, que foi recolhido e encaminhado à delegacia como prova, reforçando a suspeita de homicídio. Após a perícia, o corpo foi removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Familiares e testemunhas foram levados para a 168ª DP para prestar esclarecimentos. As armas ficaram acauteladas na delegacia. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.