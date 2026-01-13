Jovem de 22 anos é encontrado morto dentro de casa no bairro Açude, em Volta Redonda

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto dentro de uma casa na manhã desta terça-feira (dia 13), no bairro Açude, em Volta Redonda. O caso foi registrado como homicídio doloso e está sob investigação da 93ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 6h, após uma denúncia de homicídio em uma residência localizada na Rua Sete. Ao chegar ao local, os policiais encontraram outras equipes já em atendimento e confirmaram a morte do rapaz, que estava caído no interior do imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram oficialmente o óbito. Em seguida, a perícia criminal realizou os levantamentos técnicos no local para auxiliar na apuração das circunstâncias do crime. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Testemunhas foram identificadas e tiveram seus relatos colhidos no local. Um registro de ocorrência foi feito com base no artigo 121 do Código Penal, que trata de homicídio doloso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Civil segue com as investigações.