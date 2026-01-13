Carreta dá “L” e provoca engavetamento na Dutra, em Barra Mansa; não houve feridos

Uma carreta perdeu o controle e fez o chamado “L” na tarde desta terça-feira (dia 13), na Rodovia Presidente Dutra, provocando um engavetamento na altura do km 276, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. O acidente aconteceu próximo ao bairro Monte Cristo e, apesar do impacto, não houve registro de vítimas.

De acordo com as informações apuradas no local, a causa do acidente teria sido uma poça d’água formada pelo acúmulo da chuva sobre a pista, o que fez o motorista perder a estabilidade do veículo. Outros veículos acabaram colidindo em sequência.

A Polícia Rodoviária Federal orientou os condutores a realizarem o preenchimento da Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) de forma online, procedimento adotado quando não há feridos. A concessionária CCR RioSP foi autorizada a retirar os veículos da pista para garantir a liberação da via e evitar novos acidentes.

Foto: Reprodução/Redes Sociais