Voltaço estreia hoje no Campeonato Carioca diante do Boavista, no Raulino

O Volta Redonda entra em campo nesta quarta-feira (dia 14) para a estreia no Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço enfrenta o Boavista, às 17h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contando com o apoio da torcida para começar bem a competição.

A equipe finalizou a preparação com treinamentos no próprio Raulino e no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral. O técnico Rodrigo Santana fez ajustes no time ao longo da semana e manteve o elenco concentrado até horas antes da partida, reforçando a importância de um bom resultado logo na estreia.

Os ingressos seguem à venda. As entradas podem ser compradas antecipadamente pela internet ou em pontos físicos da cidade. As bilheterias do estádio abrem a partir das 14h e funcionam até o intervalo da partida. O setor Azul será destinado à torcida do Volta Redonda, enquanto o Laranja ficará para os torcedores do Boavista.

Os valores são de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, tanto para arquibancada quanto para cadeiras. As gratuidades serão distribuídas diretamente nas roletas do estádio, a partir das 15h, nos setores correspondentes a cada torcida.

A expectativa é de bom público no Raulino para empurrar o Voltaço neste primeiro desafio do Carioca.

Foto: Divulgação