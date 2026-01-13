Violência: Dupla armada rouba moto e tenta atirar na vítima no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda

Uma motocicleta foi roubada com extrema violência na noite dessa segunda-feira (dia 12), no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua 758, no final da noite, e deixou a vítima sob ameaça direta de morte.

De acordo com as informações, dois homens participaram do assalto. Um deles estava armado e chegou a tentar efetuar um disparo contra a vítima durante a ação. Apesar da violência, ninguém se feriu.

A moto levada é uma Honda CG 160 Fan, de cor preta, placa SGM-7B93. O veículo possui pintura preta brilhante, adesivos “FAN” e “160” na cor vermelha, rodas de liga leve pretas e freio a disco na roda dianteira.

Até o momento, os criminosos não foram localizados.

A Polícia Militar pede a colaboração da população. Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta ou sobre suspeitos pode ser repassada pelo telefone 190 ou de forma anônima pelo Disque Denúncia. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação