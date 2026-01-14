Depois da tempestade: Temporal com ventos fortes e granizo causa estragos, deixa bairros sem luz e mobiliza Defesa Civil

Um forte temporal atingiu Volta Redonda e demais cidades do Sul Fluminense na tarde dessa terça-feira (dia 13), provocando estragos em diversos bairros, quedas de árvores, destelhamentos e longos períodos sem energia elétrica. A chuva veio acompanhada de ventos intensos e, em alguns pontos, queda de granizo, aumentando os transtornos para moradores e comerciantes.

Em Volta Redonda, a ventania causou danos significativos. Na Avenida dos Gaúchos, no bairro Cailândia, um telhado de zinco foi arrancado e lançado sobre a fiação elétrica, espalhando telhas pela via. A rua precisou ser interditada e houve interrupção no fornecimento de energia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No mesmo bairro, moradores relataram mais de 20 horas sem luz, além de demora no atendimento da concessionária Light.

No bairro Conforto, a estrutura que cobria o caixa de um posto de combustíveis foi derrubada pelo vento e acabou atingindo o capô de um carro que estava sendo abastecido. O prejuízo foi apenas material. Já no Belmonte, moradores da Rua Bahia e de vias próximas ficaram sem energia desde por volta das 14h, enfrentando transtornos em residências e comércios, sem previsão oficial de restabelecimento.

A força do temporal também foi sentida em outras regiões da cidade. No bairro Caieiras, imagens mostram casas destelhadas. Na Vila Santa Cecília, houve registro de queda de granizo, além de várias árvores caídas nas ruas 12 e 25. No Pontual Shopping, uma janela de uma das salas foi arrancada pelas rajadas de vento, chamando a atenção para a intensidade da tempestade.

Moradores de bairros como Jardim Suíça e Jardim Normandia relataram ainda danos em telhados, vidros quebrados e alagamentos pontuais. Em contraste, áreas como o Retiro e Santa Cruz tiveram chuva fraca e sem maiores impactos.

Os transtornos se estenderam a cidades vizinhas. Em Barra Mansa, moradores do bairro Boa Vista II e Nove de Abril relataram falta de energia desde as 15h, com a situação ainda não normalizada horas depois.

Também em Barra Mansa, o Parque da Cidade, no Centro, espaço público que abriga alguns departamentos da prefeitura e a base do Samu, permanecia sem fornecimento de energia elétrica até o início da manhã desta quarta-feira (dia 14).

A Defesa Civil orienta que a população evite sair de casa durante temporais, fique atenta a estruturas instáveis, árvores e fiação elétrica, e acompanhe os alertas meteorológicos. A previsão indica que a instabilidade deve continuar ao longo da semana, com possibilidade de novas pancadas de chuva.