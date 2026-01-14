Dois jovens são detidos por tráfico e associação ao tráfico em Pinheiral

Dois jovens, de 22 e 20 anos, foram detidos na noite da terça-feira (dia 13) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Cruzeiro, em Pinheiral, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência ainda teve apreensão de entorpecentes, dinheiro e celulares.

De acordo com a PM, a guarnição fazia patrulhamento pela Rua Isabel Elvira Barbosa quando um dos suspeitos tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, entrando em uma barbearia próxima. Ele foi alcançado e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram cocaína, maconha e dinheiro em espécie.

Ainda segundo a ocorrência, outras pessoas que estavam no interior da barbearia conseguiram fugir, abandonando quatro aparelhos celulares. No local permaneceu o segundo jovem, de 20 anos. Ambos teriam admitido envolvimento com uma facção criminosa que atua na região.

Ao todo, foram apreendidos 2 gramas de cocaína, 13 gramas de maconha, R$ 133 em dinheiro e os celulares. O material foi encaminhado, junto com os suspeitos, para a 101ª Delegacia de Polícia.

Após análise da autoridade policial, o jovem de 22 anos foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo preso. O outro, de 20 anos, foi ouvido e liberado. A perícia confirmou a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

O caso ocorreu na mesma localidade de outra ocorrência registrada pela Polícia Militar mais cedo no mesmo dia, o que reforça a suspeita de atuação contínua do tráfico na região.

Foto: Divulgação