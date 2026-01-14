Jovem é preso em Pinheiral por dever mais de R$ 3 mil de pensão alimentícia

Um jovem de 18 anos foi preso na noite da terça-feira (dia 13) no bairro Varjão, em Pinheiral, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão civil expedido pela Justiça por dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 3.490,69. A prisão ocorreu durante uma abordagem feita por policiais do 28º BPM.

Segundo a PM, a guarnição recebeu informações de que havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto na Rua Juvenal Xavier Botelho. No local, o jovem foi localizado e, após consulta aos sistemas judiciais, foi confirmada a ordem expedida pela Vara Única de Pinheiral, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A decisão judicial determina prisão civil por até 30 dias, contados a partir da data da detenção, em razão do não pagamento da pensão alimentícia. Após a abordagem, o jovem foi conduzido à 101ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça. A soltura depende do cumprimento da determinação judicial.

Em Barra Mansa, um homem também foi preso pelo mesmo motivo. Na madrugada desta quarta-feira (dia 14), durante patrulhamento no bairro Vila Ursulino, a Polícia Militar abordou um homem de 27 anos e constatou a existência de mandado de prisão civil expedido pela 2ª Vara de Família de Barra Mansa, por dívida de pensão alimentícia.

O valor da dívida, atualizado em agosto de 2025, é de R$ 689,76. O homem foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.