Forte chuva causa alagamentos e atinge casas em Rio Claro

O rio que corta o município de Rio Claro transbordou na tarde desta quarta-feira (dia 14) após uma forte chuva, provocando alagamentos em ruas do Centro e do bairro Morro do Estado e atingindo pelo menos duas residências. Apesar dos transtornos, até o momento não há registro de desabrigados ou desalojados.

De acordo com a prefeitura, a chuva teve duração aproximada de 45 minutos e acumulou cerca de 30 milímetros no período. A água chegou a invadir algumas vias, mas já escoou nas áreas atingidas.

Equipes da Defesa Civil foram acionadas desde o início da ocorrência e seguem monitorando a situação. Além dos alagamentos, também foi registrada a queda de uma árvore na RJ-149, a cerca de um quilômetro após o Hospital de Rio Claro.

As ações de limpeza começaram logo após o término da chuva e, segundo o governo municipal, os trabalhos serão reforçados com equipes adicionais e o apoio de caminhão-pipa, visando atender os moradores das regiões afetadas e minimizar os impactos causados pelo transbordamento.

A Prefeitura de Rio Claro informou ainda que o telefone da Defesa Civil (199) foi danificado em razão das chuvas. Enquanto o serviço não é restabelecido, a população deve entrar em contato pelo número provisório (24) 99947-2272.

