Tande Vieira anuncia obra histórica de drenagem e pavimentação no Jardim Aliança II

A Prefeitura de Resende homologou a licitação para a realização de uma grande obra de drenagem, pavimentação e construção de novas calçadas no bairro Jardim Aliança II. A intervenção, aguardada há muitos anos pelos moradores, vai resolver definitivamente os problemas de alagamento em dias de chuva e garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

O projeto prevê a substituição das manilhas existentes por estruturas de maior capacidade de vazão, adequadas ao volume de água da região. Após essa etapa, as vias receberão pavimentação asfáltica e novas calçadas, modernizando a infraestrutura urbana do bairro.

Mesmo com a expectativa de recursos do Governo do Estado, a Prefeitura decidiu antecipar a execução da obra e realizá-la com recursos próprios, diante da urgência da demanda da comunidade.

“Essa é uma obra muito esperada pelos moradores do Jardim Aliança II. A gente estava aguardando recursos do Governo do Estado, mas entendemos que quem mora aqui não podia esperar mais. Por isso, tomamos a decisão de antecipar e fazer com recursos próprios da Prefeitura. É compromisso com as pessoas e responsabilidade com a cidade”, destacou o prefeito Tande Vieira.

A obra contempla intervenções na Avenida A, Avenida Isabel Bezerra e Avenida D, pontos críticos do bairro que sofrem há anos com transtornos causados pelas chuvas. A ação também atende a uma indicação do vereador Sandro Ritton e dá continuidade a uma luta iniciada ainda na gestão do ex-prefeito Diogo Balieiro Diniz.

“Essa conquista começou lá atrás, com o trabalho do Diogo, e agora a gente dá continuidade, avançando com planejamento e responsabilidade. Resende segue no caminho certo, com obras estruturantes que transformam a vida das pessoas”, completou Tande.

Com a licitação homologada, a próxima etapa será o início das intervenções no bairro. A Prefeitura reforça que seguirá investindo em infraestrutura urbana, priorizando obras que resolvem problemas históricos e promovem o desenvolvimento da cidade.