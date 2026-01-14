Inmet emite alerta de tempestade para o Sul Fluminense nesta quarta-feira (dia 14)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade, com grau de severidade classificado como Perigo Potencial, para o Sul Fluminense. O aviso é válido a partir das 9h30 e segue até as 23h59 desta quarta-feira (dia 14).

Segundo o Inmet, há previsão de chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. O alerta também indica ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.

Apesar do risco ser considerado baixo, não estão descartados alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em situações de emergência ou para mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.