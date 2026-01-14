Polícia apreende cocaína, loló e balança de precisão em casa abandonada em Barra Mansa

Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (dia 14) em uma casa abandonada no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua Maurício Adriano, conhecida como área do Lazaredo, e não houve presos.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 11h, após a equipe do Grupamento de Ações Táticas receber informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para o armazenamento de drogas. A guarnição foi até o endereço e confirmou que a residência estava abandonada, sem móveis e sem moradores, o que reforçou a suspeita de uso do local para atividades ilícitas.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram, no terraço da casa, 239 pinos grandes de cocaína com fita azul, 59 tambores de cocaína transparente, 27 tambores de cocaína amarelos, um galão azul de 20 litros cheio de loló, além de duas balanças de precisão e cerca de 200 ependorffs vazios, usados para embalar drogas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência será investigada.

Foto: Divulgação