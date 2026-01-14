Drogas são apreendidas durante patrulhamento no Roberto Silveira, em Barra Mansa; suspeitos fogem

A Polícia Militar apreendeu entorpecentes na manhã desta quarta-feira (dia 14) durante uma ação de patrulhamento no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. O material foi encontrado em uma praça após a fuga de dois suspeitos ao perceberem a aproximação da viatura.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina por volta das 10h26, na Rua José Márciano dos Santos, quando dois indivíduos que estavam na praça demonstraram comportamento suspeito e fugiram em direção ignorada ao notar a presença policial.

Os agentes desembarcaram e fizeram uma varredura no local. Durante a busca, entorpecentes foram encontrados escondidos próximo a uma árvore. Nenhum suspeito foi detido na ação.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

