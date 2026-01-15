Ação conjunta da PM e PRF recupera carro roubado na Dutra

Um carro roubado no Rio de Janeiro foi recuperado durante uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quarta-feira (dia 15), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Um homem de 27 anos foi preso ao ser flagrado dirigindo um veículo clonado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta de 2h30, as equipes receberam um alerta sobre um Fiat Argo cinza, roubado no Rio de Janeiro, que estaria seguindo pela Dutra no sentido São Paulo. Com a informação, policiais da região intensificaram o cerco ao veículo.

Cerca de meia hora depois, por volta das 3h, a equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF, em conjunto com uma guarnição do 28º BPM da Polícia Militar, conseguiu abordar um Fiat Argo com as mesmas características no km 297 da rodovia. O carro, no entanto, ostentava placas diferentes das registradas no alerta.

Durante a abordagem, o motorista afirmou inicialmente que havia comprado o veículo recentemente. Após uma inspeção veicular minuciosa, os policiais constataram que tanto as placas quanto outros sinais identificadores estavam adulterados. A verificação confirmou que se tratava de um “clone”.

O veículo original possui registro de roubo datado de 13 de janeiro de 2026, no Rio de Janeiro, e pertence a uma locadora de veículos. Diante das evidências, o condutor acabou confessando que buscou o carro na Avenida Brasil, na capital fluminense, e que o levaria até o bairro Cidade Alegria, em Resende. Ele relatou ainda ter pago R$ 7 mil pelo automóvel.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada e o veículo oficialmente recuperado.

Segundo a tabela Fipe, o Fiat Argo, ano 2025/2026, está avaliado em R$ 82.279.

Foto: Divulgação/PRF