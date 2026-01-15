Adolescente é flagrado com drogas no São Geraldo

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, na noite dessa quarta-feira (dia 14), durante uma ação do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR). A ocorrência foi registrada na Rua General Sampaio, no bairro São Geraldo, durante fiscalização de rotina.

A equipe, formada por policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e um agente da Semop, foi acionada após informações sobre um indivíduo em atitude suspeita em um escadão próximo a uma igreja católica da localidade. No local, o adolescente foi abordado e, durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma sacola plástica escondida na cueca dele contendo entorpecentes e outros materiais.

Entre os itens apreendidos estavam pinos de cocaína, porções de crack, maconha, além de R$ 90 em espécie, celular, isqueiro, um par de luvas e um maço de cigarros.

O adolescente e o material encontrado com ele foram conduzidos à delegacia de polícia de Volta Redonda (93ª DP), onde o caso foi registrado. Após a análise da autoridade policial, o menor foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, permanecendo apreendido.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação integrada e da presença ostensiva das forças de segurança nas ruas de Volta Redonda.

“Essa ocorrência demonstra como a fiscalização e o patrulhamento preventivo são fundamentais para coibir o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população. O Sistema Integrado é um incremento do policiamento na nossa cidade. A atuação integrada entre a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Ordem Pública fortalece o combate à criminalidade e permite respostas rápidas, otimizando recursos das forças de segurança. A nossa orientação aos agentes é tolerância zero contra condutas ilícitas. Vamos avançar”, afirmou o secretário.

Foto: Divulgação/Semop.

