PRF prende motorista com caminhonete clonada avaliada em mais de R$ 230 mil na Dutra, em Barra Mansa

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite dessa quarta-feira (dia 14) após ser flagrado dirigindo uma caminhonete clonada na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O veículo, uma Toyota Hilux, havia sido furtado em Minas Gerais no mês passado e estava com diversos sinais identificadores adulterados.

A prisão foi realizada por equipes da PRF durante patrulhamento de rotina no km 294 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, por volta das 19h30. Os agentes desconfiaram de uma Hilux cinza que ostentava placas de Mairiporã, em São Paulo, e decidiram realizar a abordagem.

Durante a fiscalização, o motorista – único ocupante do veículo – afirmou ser o proprietário e disse que teria comprado a caminhonete no dia anterior, alegando ainda que não havia feito a transferência. Segundo ele, a compra teria sido feita de um “amigo”, que depois passou a ser descrito apenas como um conhecido. O condutor informou ter pago R$ 300 mil pelo veículo, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse a negociação.

Diante das inconsistências, a equipe da PRF realizou uma inspeção minuciosa e constatou que diversos itens de identificação do veículo estavam adulterados. Após a verificação, foi confirmado que se tratava de um “clone”. O veículo original (abordado pela equipe Delta), do mesmo modelo, cor e marca, é licenciado em Nova Lima (MG) e possui registro de furto datado de 12 de dezembro de 2025.

O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação de veículo furtado e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal. Ele foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada e o veículo recuperado.

De acordo com a tabela Fipe, a caminhonete, ano 2019, está avaliada em R$ 233.601.

Foto: Divulgação/PRF