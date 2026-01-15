Homem é picado por cascavel em distrito de Barra do Piraí

Um homem identificado como André Luiz Borges, morador do distrito de São José do Turvo, em Barra do Piraí, viveu momentos de apreensão na quarta-feira (dia 14), após ser picado por uma cobra cascavel enquanto realizava um serviço em uma área próxima à sua residência. O caso exigiu ação imediata e marcou o primeiro atendimento realizado no município após a ativação do polo de soro antiveneno.

A esposa do paciente, Mirian Ribeiro Borges, contou que o susto foi grande. Segundo ela, o marido havia acabado de chegar do trabalho e foi fazer uma limpeza em um barranco de difícil acesso.

“Ele passou a foice primeiro e depois foi com a mão. Quando ele me chamou e disse que tinha sido uma cascavel, eu fiquei desesperada. A gente mora em área mais afastada e aparece muito bicho peçonhento”, relatou.

Mirian entrou em contato com a unidade de saúde do Turvo e foi informada de que deveria levar o marido para a Santa Casa de Barra do Piraí, onde o soro antiveneno já estava disponível.

O atendimento foi rápido. O paciente recebeu medicação e o soro antiveneno adequado, permanecendo em observação. O médico Victor Rocha, que atuou no atendimento, explicou que a identificação do animal ajudou a agilizar o socorro.

“O paciente conseguiu informar características da serpente, como a coloração e o guizo, o que nos ajudou a identificar o tipo de acidente e direcionar o tratamento”, explicou.

O médico também reforçou a importância de procurar atendimento médico imediatamente e destacou o impacto de o município voltar a contar com o soro disponível.

“Hoje conseguimos atender aqui mesmo. Antes, era preciso buscar o soro em outro município, o que poderia atrasar o atendimento”, afirmou.

O caso evidencia a importância da retomada do polo de soro antiveneno em Barra do Piraí, reativado após mais de dez anos. Para o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, o atendimento confirma o acerto da iniciativa.

“Trazer esse polo de volta era uma necessidade antiga. Esse primeiro atendimento mostra como essa decisão salva vidas e garante mais segurança para a população”, destacou.

A prefeita Katia Miki ressaltou o compromisso da gestão com a saúde pública.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e oferecer serviços que realmente façam diferença. Desejamos uma pronta recuperação ao paciente e seguimos trabalhando para fortalecer a saúde de Barra do Piraí”, afirmou.

O paciente passou a noite em observação, teve boa evolução clínica e recebeu alta. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que, em casos de acidentes com animais peçonhentos, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Foto: João Vitor Dias/Secom