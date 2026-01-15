Câmeras flagram abandono de cachorro em Floriano; Secretaria de Proteção dos Animais acompanha o caso

A Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa acompanha o caso do abandono de um cachorro ocorrido nesta quinta-feira (dia 15), por volta das 6 horas da manhã, na Rua Josefina Viana Ramos, conhecida como Rua do Colégio, no distrito de Floriano. O ato foi registrado por câmeras de segurança e chegou ao conhecimento da Pasta por meio de denúncia.

O animal foi resgatado por uma mulher que o encontrou com uma das patas machucadas. Desde então, ela vem prestando os primeiros cuidados ao cachorro, enquanto a Secretaria realiza o acompanhamento do caso e orienta sobre os procedimentos necessários para garantir o bem-estar do animal.

De acordo com o secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, o abandono de animais é crime e será tratado com rigor. “Assim que recebemos a denúncia, iniciamos o acompanhamento do caso. O abandono é crime previsto em lei, e nosso trabalho é garantir a proteção do animal e a responsabilização de quem comete esse tipo de ato”, destacou o secretário.

A Secretaria reforça a importância da participação da população no combate aos maus-tratos e ao abandono. Denúncias podem ser feitas à Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais pelos telefones (24) 3029-9033 e (24) 98120-0153.