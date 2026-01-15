Voltaço inicia venda de ingressos para partida contra o Flamengo

O Voltaço abriu, nesta quinta-feira (dia 15), as vendas de ingressos para o duelo contra o Flamengo, que acontecerá no sábado (17), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida será válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site inovatickets.com ou nos seguintes pontos de venda físicos:
-Loterias Meia-Meia (Aterrado)
-Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)
-Barbearia VIP (Shopping Park Sul)
Vendas nas bilheterias do Raulino
No sábado, dia da partida, os ingressos serão comercializados das 9h às 12h e das 13h às 18h30, nas bilheterias do Setor Azul do Estádio Raulino de Oliveira.
As vendas ocorrerão das 18h30 até o intervalo do jogo, nos seguintes setores:
-Setores Azul e Amarelo: Volta Redonda
-Setores Laranja e Verde: Flamengo
Valores
-Arquibancada: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
-Cadeiras: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
Gratuidades
As gratuidades poderão ser retiradas no dia da partida (enquanto houver disponibilidade), diretamente nas roletas do estádio, a partir das 19h.
-Volta Redonda: Setor Azul
-Flamengo: Setor Verde
