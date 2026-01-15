Condenado por tráfico é preso durante corte de cabelo em Barra Mansa

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (dia 15), um homem de 30 anos, condenado por tráfico de drogas, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa. A prisão ocorreu por volta das 16h, no momento em que o indivíduo se encontrava em uma barbearia da localidade.

Segundo a corporação, a ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, durante uma operação voltada à captura de foragidos da Justiça no município. Após trabalho de inteligência, os policiais identificaram o paradeiro do condenado, o que possibilitou uma abordagem segura e sem intercorrências.

Contra o preso havia um mandado de prisão definitivo, decorrente de condenação com trânsito em julgado. Ele foi sentenciado a dois anos e seis meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A decisão foi proferida em dezembro de 2025 pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa.

A Polícia Civil informou ainda que o bairro São Sebastião é uma área que recebe ações frequentes de repressão qualificada, por apresentar influência de facções criminosas. Após a captura, o homem foi conduzido à sede da 90ª DP, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão.

O condenado permanece à disposição da Justiça e será encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.

Foto: Divulgação