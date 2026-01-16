Voltaço se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Flamengo

O elenco do Voltaço se reapresentou nesta quinta-feira (dia 15), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral e iniciou a preparação para o jogo contra o Flamengo.

A partida contra a equipe rubro-negra, válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, acontecerá no sábado (dia 17), às 21h30, no Estádio Raulino de Olivera.

Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos contra o Boavista, realizaram atividades regenerativas.

Já os outros atletas que atuaram por menos tempo ou não entraram em campo contra a equipe da região dos lagos, fizeram exercícios na academia e na sequência participaram de um treinamento no campo.

Ingressos para o jogo

Os ingressos para a partida de sábado podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: http://inovatickets.com, ou nos seguintes pontos de vendas físicos:

-Loterias Meia-Meia (Aterrado)

-Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

-Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Foto: Divulgação