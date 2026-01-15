Morre aos 68 anos Jorge Galocha, figura conhecida do debate político em Volta Redonda

Morreu no início da tarde desta quinta-feira (dia 15), aos 68 anos, Jorge Manoel Galocha, morador de Volta Redonda e conhecido na cidade por sua atuação nas discussões políticas. O óbito foi atestado no Hospital São João Batista, mas a causa não foi divulgada.

Morador do bairro Siderópolis, Jorge Galocha tinha posicionamento político conservador e se destacava pela defesa pública dos ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro, posição que mantinha de forma ativa em debates locais e manifestações políticas. Ao longo dos anos, tornou-se uma figura reconhecida por sua presença constante nas discussões sobre os rumos políticos do país, especialmente no município, onde chegou a se candidatar a vereador.

A morte gerou comoção entre pessoas que acompanhavam sua atuação e também entre aqueles que divergiam de suas posições, mas reconheciam sua participação ativa no cenário político local.

O velório e o sepultamento serão realizados no Portal da Saudade, em Volta Redonda. Até a publicação desta matéria, os horários ainda não haviam sido definidos pela família.