Polícia Civil prende suspeito por tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em Volta Redonda

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (dia 15), no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia, sob a coordenação dos delegados Vinicius Coutinho (titular) e José Carlos Pereira Neto (assistente), durante o cumprimento de mandados relacionados ao combate ao tráfico de entorpecentes na região.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado dentro de uma residência no momento da diligência. Com ele, os agentes apreenderam 76 pinos de cocaína, 16 volumes de maconha, 15 pedras de crack e 25 frascos utilizados para acondicionar loló, o que reforçou a suspeita de comercialização de drogas.

O homem foi levado para a 93ª DP, onde foi autuado em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06). Após os procedimentos de polícia judiciária, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as ações de repressão ao tráfico seguem intensificadas no município, especialmente em áreas com maior número de denúncias.

Foto: Divulgação