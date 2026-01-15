Polícia apreende drogas e detém dois suspeitos por tráfico em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cocaína, crack, dinheiro e equipamentos usados no tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (dia 14), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Dois suspeitos – um de 21 anos e outro de 15 anos – foram detidos durante a operação.

De acordo com a ocorrência, equipes do 28º BPM, com apoio do serviço reservado, chegaram ao endereço após informações repassadas por moradores sobre a atuação do tráfico na região. Os policiais permaneceram em observação e identificaram um grupo de cerca de cinco pessoas que se revezava para retirar material de uma sacola colocada no chão e receber algo em troca, conforme a chegada de possíveis compradores.

Durante a abordagem, os agentes encontraram uma sacola contendo 178 pinos de cocaína (120 gramas), 75 pedras de crack (25 gramas), além de R$ 45 em dinheiro, um rádio transmissor, uma fonte de rádio e um telefone celular.

Após a apresentação do caso na 93ª Delegacia de Polícia, o suspeito de 21 anos foi autuado por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo preso. Já o adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes e ficou à disposição da autoridade policial.

Foto: Divulgação