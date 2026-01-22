Vítima de tentativa de feminicídio segue em estado grave e familiares fazem apelo por doação de sangue em VR

Continua em estado grave a mulher de 36 anos baleada pelo ex-companheiro na noite de quarta-feira (dia 21), no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Internada no Hospital São João Batista, Daiane Menezes dos Santos Reis foi atingida por disparos no peito, no abdômen e no braço e passou por atendimento de urgência. Diante da gravidade do quadro clínico, amigos e familiares iniciaram uma mobilização para doação de sangue do tipo O negativo, considerada essencial para ajudar a salvar a vida de Daiane.

O crime aconteceu na Rua Haiti, após uma discussão com o ex-companheiro, de 39 anos, policial militar do Estado de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento dos disparos, sendo possível ouvir tiros e gritos, inclusive das crianças que presenciaram o crime. Daiane foi socorrida inicialmente por parentes e levada às pressas para o hospital, onde permanece internada sob cuidados intensivos.

A Polícia Militar encontrou três estojos de munição calibre .40 no local. A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio e encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Segundo o registro policial, o suspeito já tinha histórico de violência doméstica e havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida protetiva.

Horas após o crime, o homem foi localizado e preso na BR-393, em Jamapará, distrito de Sapucaia, durante uma ação integrada entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Militar de Minas Gerais. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre .40 de uso institucional, munições, um carregador e o veículo utilizado na fuga. Ele permanece preso, à disposição da Justiça.

Como doar?

Para doar sangue, basta comparecer ao Hemonúcleo de Volta Redonda, que fica anexo do Hospital São João Batista (HSJB), de segunda a sexta, das 7h às 13h, levando documento com foto, pesando mais de 50kg, estando bem de saúde, alimentado (evitando gordura) e descansado (6h de sono), com intervalos de 60 dias (homens) e 90 (mulheres). Menores de 18 precisam autorização dos pais, e quem tem entre 60-69 anos só doa se já doou antes dos 60.

Foto: Reprodução