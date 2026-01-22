Condenado por matar vítimas enforcadas durante assalto e jogar corpos no Rio Paraíba é preso em Resende

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (dia 6), um mandado de prisão contra um homem de 44 anos condenado pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver, em Resende. A prisão ocorreu no bairro Marechal Jardim e foi realizada por agentes da 89ª Delegacia de Polícia, sob a coordenação do delegado Michel Floroschk.

O crime ocorreu em 2008. De acordo com as investigações, o acusado agiu em conjunto com outros dois indivíduos e, mediante dissimulação, entrou na residência de um casal de idosos, no bairro Jardim Martinelli, em Penedo. No local, as vítimas foram rendidas e amarradas. Durante a ação, uma delas começou a gritar por socorro e, para garantir a impunidade, os autores as enforcaram com a própria corda usada na amarração, provocando a morte.

Após o assassinato, o grupo roubou um veículo e diversos pertences das vítimas. Em seguida, os corpos foram colocados no porta-malas do automóvel e lançados no Rio Paraíba do Sul, com o objetivo de ocultar os cadáveres.

O caso foi totalmente elucidado pela Polícia Civil, resultando no indiciamento e posterior condenação dos envolvidos. O homem preso permanecia foragido desde então e foi localizado recentemente. Ele está à disposição da Justiça e aguarda transferência para o sistema prisional. Os comparsas encontram-se presos.

Foto: Divulgação