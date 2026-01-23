Articulação de Lindbergh Farias garante entrega de 112 moradias no Belmonte nesta sexta em Volta Redonda

O cenário habitacional de Volta Redonda ganha um novo capítulo amanhã. Graças à atuação direta do deputado federal Lindbergh Farias (PT) junto ao Governo Federal, a prefeitura realiza nesta sexta-feira a entrega oficial do Residencial Therezinha Gonçalves, no bairro Belmonte. O empreendimento, que recebeu investimentos da ordem de R$ 18 milhões, beneficiará 112 famílias da Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida.

A entrega contará com uma cerimônia solene que terá a presença do Ministro das Cidades, selando a parceria entre o município e a União, viabilizada pela ponte política construída pelo deputado.

Reconhecimento e Parceria

O prefeito Antonio Francisco Neto fez questão de ressaltar que a conclusão deste projeto é resultado de um esforço conjunto e da sensibilidade política de Lindbergh Farias com as demandas locais. “Agradeço muito ao deputado Lindbergh Farias por todo o empenho. Ele foi fundamental para destravar esses recursos e garantir que Volta Redonda voltasse a ser protagonista nos programas habitacionais. É um parlamentar que olha por nossa cidade com carinho e que não mediu esforços nos ministérios em Brasília para que hoje essas 112 famílias pudessem realizar o sonho da casa própria. O Neto e a cidade de Volta Redonda reconhecem esse trabalho”, declarou o prefeito.

Compromisso com a Cidade do Aço

Para Lindbergh Farias, o investimento no bairro Belmonte é apenas o começo de uma série de melhorias planejadas para a região através de sua articulação parlamentar. “Volta Redonda tem uma importância histórica e estratégica para o nosso estado e para o Brasil. É o coração do Sul Fluminense. Garantir moradia digna aqui é uma prioridade do meu mandato e do governo do presidente Lula. Fico muito feliz em ver que nossa articulação resultou nesses R$ 18 milhões investidos. Vamos continuar trabalhando para trazer mais infraestrutura e dignidade para o povo volta-redondense”, afirmou o deputado.

O Empreendimento

O Residencial Therezinha Gonçalves conta com apartamentos modernos, infraestrutura urbana completa, pavimentação e áreas de uso comum. A cerimônia de entrega das chaves está prevista para o período da manhã, marcando um dia histórico para a política habitacional da cidade.

Foto: Divulgação