Dupla é flagrada com maconha durante operação conjunta da PM e GM no Retiro

Dois homens, de 28 e 29 anos, foram flagrados com drogas durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Volta Redonda, realizada na tarde da quinta-feira (dia 22), no bairro Retiro. A abordagem aconteceu na Avenida Coimbra, durante uma ação de rotina voltada à averiguação de pessoas e veículos em atitude suspeita.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes abordaram uma motocicleta ocupada pelos dois suspeitos. Durante a revista pessoal, foram encontradas duas trouxinhas de maconha, totalizando cerca de 17 gramas da droga. O material foi apreendido no local.

Após a abordagem, os dois homens foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como uso e consumo de drogas. Eles foram ouvidos e liberados, respondendo em liberdade.

Ainda segundo a PM, a motocicleta utilizada pela dupla foi removida ao depósito público municipal, com apoio de um reboque da Guarda Municipal.

Foto: Divulgação