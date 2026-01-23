Foragido há mais de três anos é preso em operação da Polícia Civil no bairro Roselândia, em Barra Mansa

Um homem de 49 anos, foragido da Justiça há mais de três anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (dia 23), durante uma operação da Polícia Civil no bairro Roselândia, em Barra Mansa. A prisão ocorreu por volta das 5h30, após trabalho de inteligência que levou os agentes da 90ª Delegacia de Polícia a identificar o paradeiro do condenado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi condenado a cinco anos de reclusão por tráfico de drogas, com sentença proferida em outubro de 2022. Ele não ofereceu resistência no momento da abordagem.

As investigações apontam que, em 2017, o condenado foi flagrado comercializando cocaína e maconha no bairro Siderlândia, também em Barra Mansa. Na ocasião, ele respondeu ao processo em liberdade, mas passou à condição de foragido após a condenação definitiva.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à sede da 90ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a captura de condenados faz parte do trabalho permanente da instituição no combate ao crime e no cumprimento de decisões judiciais.

Foto: Divulgação