Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas no bairro Belmonte, em Volta Redonda

Uma mulher de 28 anos foi presa neste domingo (dia 1º) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Belmonte, em Volta Redonda. A prisão ocorreu após denúncias de moradores apontarem que uma residência estaria sendo usada para guardar drogas, armas, munições e dinheiro oriundo do tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado e do GAT foram até o endereço indicado e encontraram resistência inicial para entrar no imóvel. Durante a ação, a suspeita deixou a casa em uma motocicleta carregando uma mochila e demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem policial. Com ela, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, munição calibre 38, um cigarro de maconha, além de celular e outros itens.

Após a abordagem, a polícia retornou à residência, onde localizou diversos materiais ligados ao tráfico, como balança de precisão, facas, munição, um cano de pistola, material para endolação e mais dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia, onde a mulher foi autuada por crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento.

Ela permaneceu presa à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação